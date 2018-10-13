محافظ البحر الأحمر يشهد حفل زفاف جماعي لـ٢٢ عروسا في الغردقة (صور)

شهد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، حفل زفاف جماعي لـ٢٢ عروسًا من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من كافة مدن المحافظة، وذلك بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة، يرافقه السفير الصربي بالقاهرة، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، بحضور وفد إفريقي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وقدم المحافظ، التهنئة لكافة العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة يسودها الاستقرار الأسري مصافحًا إياهم، مؤكدا أن لهم أهل وعائلة تهتم بهم وبأمورهم وتسعى لتحقيق السعادة والعيش الكريم لهم.





وأوضح أن الهدف من الزفاف هو تعويضهم عن فقدان أولياء أمورهم وهو واجب مجتمعي لتأسيس اسر مصرية متكافئة قائمة على المحبة والتعاون، وأن المحافظة تحرص على تنظيم هذا الحفل باستمرار كل عام، حرصًا على إدخال الفرحة على الأيتام، مؤكدًا ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً في بناء المجتمع، فضلًا عن اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام ومحدودي الدخل وتوفير الحياة الكريمة لهم.



ووجه محافظ البحر الأحمر، الشكر لكل الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم وإحياء هذا الاحتفال لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس العرائس وكل من جاء ليهنئهم، مقدمًا الشكر لمنظمات المجتمع المدني لاهتمامهم بالجانب الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة.