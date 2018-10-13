الهلال يفوز على الباطن وديًا

في مباراة ودية جمعتهما، اليوم السبت، ضمن استعداداتهما لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حقق الهلال فوزًا معنويًا على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف واحد.

واستعان المدرب البرتغالي للهلال، خورخي خيسوس، بعدد من البدلاء في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية بداعي الإصابة أو أداء الواجب الدولي من المنتخب السعودي.

وأحرز البرازيلي إدواردو الهدف الأول "للزعيم" في شوط المباراة الأول، فيما تمكن أحمد أشرف من تأمين الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 52.

وحاول لاعبو الباطن الضغط على الهلال أملًا في تعديل النتيجة، حتى تمكنوا عند الدقيقة 85 من تسجيل هدفهم الوحيد بواسطة يوسف المزيريب؛ لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد.

هذا وسيحل الهلال الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ12 نقطة (وله مباراة مؤجلة) ضيفًا على الشباب في الجولة السادسة، بينما يستضيف الباطن الذي يحتل المرتبة الـ13 برصيد 4 نقاط النصر في ذات الجولة من الدوري المحلي.