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هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:30 م
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
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الفجر الفني
 

أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما دااخل نادي سبورتنج الرياضي بمحافظة الإسكندرية بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

 

حضر الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير المجتمع السكندري حيث حمل لافتة "كامل العدد" حيث تواجد د.أحمد وردة رئيس نادي سبورتنج ،ومصطفي الرفاعي.

 

 وتواجد الفنان الكبير هاني شاكر بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم الذي اشرف على التنظيم الذي تميز بالتجهيزات الضخمة من حيث الإضاءة لإيهاب وأجهزة صوت أحمد منسي.

 

  وحرص هاني شاكر على إجراء بروفة مع فرقته الموسيقية في اليوم السابق للحفل للخروج بأفضل شكل يتماشي مع أهمية الحدث الغنائي لذكري نصر أكتوبر المجيد.

 

 قدم الفنان الكبير هاني شاكر عدد كبير من اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني "ياريتني، وكل ليلة، وأنتي لسه بتسألى، ولو بتحب حقيقى صحيح، وعلي الضحكاية، وسألتك"، بالإضافة عدد من الأغنيات الوطنية، منها "أحلف بسماها"، و"يا مصر متخافيش".

هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
هاني شاكر يتألق في حفل غنائي ضخم بالإسكندرية (صور)
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