وزير الزراعة: كارت الفلاح يضمن وصول الدعم لمستحقيه

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن كارت الفلاح هو تحويل البطاقة الزراعية الورقية لبطاقة إلكترونية ممغنطة تحتوي كافة البيانات المتعلقة بالحيازة الزراعية للفلاحين، مشددًا على أن هذا الكارت يساهم في حصول الفلاح على مستلزمات الزراعة دون تدخل أي وسطاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.





وأوضح "أبو ستيت"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن كارت الفلاح يساهم في تحديد الأراضي الزراعية التى تم تبريرها أو البناء عليها، وتخفيض الحصة المقررة من مستلزمات الإنتاج الزراعين وفقًا لهذه المساحات.



