ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير الزراعة: كارت الفلاح يضمن وصول الدعم لمستحقيه

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:32 م
وزير الزراعة: كارت الفلاح يضمن وصول الدعم لمستحقيه
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن كارت الفلاح هو تحويل البطاقة الزراعية الورقية لبطاقة إلكترونية ممغنطة تحتوي كافة البيانات المتعلقة بالحيازة الزراعية للفلاحين، مشددًا على أن هذا الكارت يساهم في حصول الفلاح على مستلزمات الزراعة دون تدخل أي وسطاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح "أبو ستيت"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن كارت الفلاح يساهم في تحديد الأراضي الزراعية التى تم تبريرها أو البناء عليها، وتخفيض الحصة المقررة من مستلزمات الإنتاج الزراعين وفقًا لهذه المساحات.

وتابع، أنه سيتم البدء بتطبيق كارت الفلاح في 5 محافظات كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر على الأكثر، وبعدها سيتم منع التعامل بالحيازات الزراعية الورقية. 
المزيد عن: كارت الفلاح الحيازات الورقية الحيازات الزراعية التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
1
x
20:45
0
ألمانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
1
x
20:00
0
جزر القمر
تونس
1
x
20:15
0
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 10:11:34 PM