أطباق فضائية وطائرات حربية في الإعلان التشويقي لفيلم "الفيلم" (فيديو)

طرحت شركة آى أرتيست للإنتاج الفني والسينمائي، الإعلان التشويقى الاول لفيلمها الأول "الفيلم" الذي ينتمي لنوعية أفلام الخيال والإثارة والتشويق وهومن تأليف وإخراج أحمد أسامة عوض.وبطولة أسامة أسعد وخلود سعودى وأروي النمري ويسرا المسعودى ومحمد ياسين.

تم تنفيذ الخدع البصرية والمؤثرات الصوتية للفيلم فى هوليوود‘ ولم يتم تحديد ميعاد طرحه بدور العرض السينمائى بمصر.

جدير بالذكر أن أحمد عوض هو مخرج ومؤلف مصري تخرج من كلية الفنون التطبيقية بمصر قسم الدعاية والإعلان قبل أن يسافر مباشرةً إلى أميركا حيث درس السينما بقسم التأليف و الإخراج بالأكاديمية الأمريكية للفنون والتي تقع في ولاية كاليفورنيا حيث هوليود‘ وخلال فترة دراسته بالأكاديمية أًتيحت له الفرصة ليتتلمذ علي يد أحد أشهر الممثلات بهوليود وهى ديان بيكر و التي كانت من ضمن أبطال الفيلم الشهير "صمت الحملان " حيث تعلم على يديها كيفية تطوير أداء الممثل والحفاظ على روح المدرسة الأمريكية فى الأداء‘ كما عمل عوض لفترة كمؤلف لدى إحدى شركات التأليف والمعالجة الدرامية هناك وهى شركة سينماتك أبيرانس Cinematic appearance