ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أطباق فضائية وطائرات حربية في الإعلان التشويقي لفيلم "الفيلم" (فيديو)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:28 م
أطباق فضائية وطائرات حربية في الإعلان التشويقي لفيلم الفيلم (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

طرحت شركة آى أرتيست للإنتاج الفني والسينمائي، الإعلان التشويقى الاول لفيلمها الأول "الفيلم" الذي ينتمي لنوعية أفلام الخيال والإثارة والتشويق وهومن تأليف وإخراج أحمد أسامة عوض.وبطولة أسامة أسعد وخلود سعودى وأروي النمري ويسرا المسعودى ومحمد ياسين.

 

تم تنفيذ الخدع البصرية والمؤثرات الصوتية للفيلم فى هوليوود‘ ولم يتم تحديد ميعاد طرحه بدور العرض السينمائى بمصر.

 

جدير بالذكر أن أحمد عوض هو مخرج ومؤلف مصري تخرج من كلية الفنون التطبيقية بمصر قسم الدعاية والإعلان قبل أن يسافر مباشرةً إلى أميركا حيث درس السينما بقسم التأليف و الإخراج بالأكاديمية الأمريكية للفنون والتي تقع في ولاية كاليفورنيا حيث هوليود‘ وخلال فترة دراسته بالأكاديمية أًتيحت له الفرصة ليتتلمذ علي يد أحد أشهر الممثلات بهوليود وهى ديان بيكر و التي كانت من ضمن أبطال الفيلم الشهير "صمت الحملان " حيث تعلم على يديها كيفية تطوير أداء الممثل والحفاظ على روح المدرسة الأمريكية فى الأداء‘ كما عمل عوض لفترة كمؤلف لدى إحدى شركات التأليف والمعالجة الدرامية هناك وهى شركة سينماتك أبيرانس Cinematic appearance

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
1
x
20:45
0
ألمانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
1
x
20:00
0
جزر القمر
تونس
1
x
20:15
0
النيجر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 10:11:34 PM