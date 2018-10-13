هلع بين تلاميذ مدرسة ببغداد بعد إطلاق نار قريب (فيديو)

اجتاحت حالة من الهلع والخوف تلاميذ مدرسة ابتدائية في بغداد بعد وقوع نزاع وإطلاق نار بجانب المدرسة نتيجة نزاع مسلح.

وأفادت "السومرية نيوز" نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة الخوف والهلع التي أصابت تلاميذ مدرسة ابتدائية وفقا لفيديو نشره هذه الصفحات كانت بسبب نزاع عشائري بجانب المدرسة أدى إلى إطلاق نار أخاف التلاميذ وسبب بعض حالات الإغماء بينهم.





ونقل الموقع عن الناشطون أن إطلاق النار العشوائي الكثيف جراء نزاع عشائري مسلح بالقرب من المدرسة وقع قرب منطقة الرئاسة القريبة من حي المعلمين شرقي بغداد.





ويظهر مقطع الفيديو الذي صور بواسطة هاتف جوال، سقوط عدد من التلاميذ بين مصاب وحالة إغماء نتيجة الخوف من إطلاق النار الكثيف.