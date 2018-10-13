كول كورة - نقل مباشر مباراة تونس والنيجر | شاهد مباراة تونس والنيجر | مشاهدة مباراة تونس والنيجر
يتنافس
الفريقان في المجموعة العاشرة رفقة منتخبي مصر وسوازيلاند، ويحتل نسور قرطاج
الصدارة برصيد 6 نقاطٍ حققهم من انتصارين على الفراعنة والسيهلانجو، أما المركز
الثاني فيحتله البطل التاريخي لكأس الأمم برصيد 3 نقاط، ويتقاسم المنتخبان الآخران
المركزين الثالث والرابع برصيد نقطةً لكلٍ منهما.
ستكون
بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 جديدةً كلياً، فلأول مرة ستقام المسابقة في يونيو وليس
في يناير كما اعتاد عشاق المستديرة في القارة السمراء، كما أن المشاركين فيها
سيبلغ عددهم 24 منتخباً على غرار يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا.
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كورة يلا شوت ، مباراة اليوم تونس والنيجر بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف
مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 تونس VS النيجر
اونلاين، مباراة تونس والنيجر | بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة تونس
والنيجر.
مباراة
تونس والنيجر يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين
قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء
المكلفين بتغطية المباراة. سيبدأ
منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من: فاروق
بن مصطفى أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي.
مباراة
تونس والنيجر يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين
قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء
المكلفين بتغطية المباراة.
سيبدأ
منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:
فاروق
بن مصطفى
أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز
نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري
وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي.