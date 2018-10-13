الآن يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة تونس 

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فاروق
بن مصطفى
أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز
نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري
وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي.
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