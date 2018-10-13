عودة شبكات السكك الحديدية للعمل فى سوريا (فيديو)

عادت شبكات السكك الحديدية إلى العمل فى سوريا بعد سنوات من توقفها بسبب الحرب التى دامت أكثر من 7 سنوات، حيث أنّ إعادة تأهيل قطاع النقل، يعدّ جزءً من عملية إعادة الإعمار وتعزيز اقتصاد البلاد.

وجاء ذلك بفضل استعادة الأمن في جزء كبير من الأراضي السورية، وهو أهم عامل ساعد في إعادة إنشاء عدة محطات لشبكات القطارات، التي تم تمكينها بالفعل وتشغيلها لنقل المدنيين بين العاصمة دمشق والمحليات الواقعة في محيطها ، ولتحويل البضائع بين مختلف محافظات البلاد.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" الإيرانية، بدأت خطط إعادة تأهيل قطاع النقل بإعادة بناء الأضرار على البنية التحتية للشبكات والمحطات الرئيسية.

وتم اقتراح عدة مشاريع لتوسيع وتحديث شبكات السكك الحديدية كجزء من عملية إعادة الإعمار في سوريا، بعضها يشمل شبكات النقل بين الضواحي بالقطارات الكهربائية التي تربط دمشق مع مداخلها الأربعة، وكذلك شبكات الاتصال مع الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، بالإضافة إلى الإصلاح الأولي لحوالي 1800 كم من شبكة السكك الحديدية، حيث يبلغ طولها الإجمالي في جميع أنحاء الإقليم 2450 كم.

وتعطي الخطط الحالية للحكومة الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية، حيث أنها توفر في المقام الأول إمكانية نقل المدنيين بأمان أكبر وتضمن نقل كميات كبيرة من السلع بتكلفة مواتية بالنسبة لاقتصاد البلد، فضلاً عن كونه وسيلة نقل أكثر أمانًا من وسائل النقل الأخرى الموجودة.

وسيساعد إعادة تأهيل قطاع السكك الحديدية على تقديم المزيد من البدائل للحكومة السورية لإحياء شبكة النقل العام التي عانت ، مثل القطاعات الأخرى من أضرار لا يمكن حصرها على أيدي الإرهاب.