يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا و هولندا | كورة ستار | رابط مشاهدة مباراة ألمانيا VS هولندا | YALLA SHOOT

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في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم العالمية، يلتقي منتخبي ألمانيا وهولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم السبت على ملعب يوهان كرويف أرينا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2018-2019.









معلومات عن المباراة:









في قمةً قويةً من العيار الثقيل بين هولندا وألمانيا، يدخل المنتخبين بحثا عن تضميد جراحهما من المونديال الأخير، حيث فشلت الطواحين الهولندية في التأهل، بينما ودع المنتخب الألماني البطولة من الدور الأول للمسابقة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته التي ضمت كوريا والسويد والمكسيك.













وتحمل بطولة دوري الأمم الأوروبية طابع رسمي ودي، وتعد إحدى طريقتي التأهل لكأس أمم أوروبا 2020، لذا سنكون على موعد مع مباراةً قويةً بين المانشافت والطواحين المتواجدين في المجموعة الأولى في الدوري أ رفقة منتخب فرنسا، والذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاطٍ بعد أن تعادل مع الماكينات سلبياً بدون أهداف، وانتصر على المنتخب البرتقالي بهدفٍ نظيف.





- موعد المباراة والملعب:









وتقام مباراة المانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف ارينا، مساء يوم السبت 13 أكتوبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و 8:45 بتوقيت القاهرة.









- القناة الناقلة للمباراة:









سيتم إذاعة مباراة منتخب المانيا ضد هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 مباشرةً وحصرياً على فضائية "beIN SPORTS 2 HD" الرياضية المشفرة.























