ما حكم صلاة المرأة بدون ارتداء الجورب؟.. الإفتاء تجيب! (فيديو)

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجب على المرأة أن تستر قدمها فى الصلاة؟ أم تجوز الصلاة والقدمين مكشوفتين؟"، وتفضل بالإجابة الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - قائلاً:





أجمع جمهور الفقهاء بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن السادة الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء فى الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شئ فيها.





وأوضح الشيخ وسام أن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها فى الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.