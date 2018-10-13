كورة ستار HD مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر 13-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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موعد مباراة تونس والنيجر اليوم

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 8:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:15 مساء بتوقيت السعودية



