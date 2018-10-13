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كورة ستار HD مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر 13-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:22 م
كورة ستار HD مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر 13-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
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موعد مباراة تونس والنيجر اليوم
البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا
القنوات : بي ان سبورت 4
المعلق : رؤوف خليف
الساعة : 8:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 9:15 مساء بتوقيت السعودية

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0
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