بعد خسارته بثنائية أمام البرازيل.. السعودية تحقق رقمًا سلبيًا

قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميز في مباراة البرازيل، أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، التي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد.





وكان لاعبو السعودية قد وصلوا لمرمى البرازيل بأكثر من فرصة، إلا أنهم فشلوا في هز شباك السامبا على ملعب جامعة الملك سعود، ليُحافظ المنتخب اللاتيني على نظافة شباكه في جميع المباريات التي جمعته بالأخضر في المملكة.





وسبق أن واجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي مرتين من قبل؛ الأولى في بطولة كأس القارات 1997، وانتهت بفوز السامبا بثلاثية دون رد، والثانية كانت مواجهة ودية عام 2002، وخسر الأخضر بهدف نظيف.





واستطاع المنتخب السعودي هز شباك البرازيل 3 مرات من قبل، حيث سجل النجم مرزوق العتيبي هدفين خلال المواجهة التي جمعت بينهما في كأس القارات 1999 التي أُقيمت في المكسيك.



