تأهل ثنائي القوس والسهم لثمن نهائي أولمبياد الشباب





نجح يوسف طلبة وندى عزام ثنائي المنتخب الوطني لشباب القوس والسهم، في التأهل لثمن نهائي، دورة الألعاب الأولمبية الثالثة، المقامة بمدينة بيونس آيرس الأرجنتينية خلال الفترة من 6 وحتى 18 أكتوبر الجاري.





وصعد يوسف طلبة بعد احتلاله للمركز الـ11 في التصفيات بعدما حقق 670 نقطة، فيما جاءت ندى عزام في المركز التاسع برصيد 658 نقطة.





وتعد أرقام اللاعبان نتائج جيدة وأرقام رائعة على المستويين العربي والأفريقي، وهو ما ظهر خلال الإتصال التليفوني الذي جمع بين رئيس الاتحاد الدولي لتهنئة علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للعبة.





فيما أشار "جبر" أن النتائج جاءت نتيجة لمعسكر سويسرا التابع للاتحاد الدولي قبل الأولمبياد كما تم عمل تحليل فني شامل للاعبين وتغيير أقواسهم وأسهمهم بالكامل من قبل الخبراء هناك بناء على التحليل الفني الخاص بهما مع المدير الفني للمنتخب الوطني ماجد محي.



