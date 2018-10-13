عاجل الآن .. الشوط الأول مباراة تونس والنيجر بث مباشر (اضغط هنا) مشاهدة مباراة تونس بالضغظ على (هذا الرابط)
السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:18 م
عاجل الآن .. الشوط الأول مباراة تونس والنيجر بث مباشر (اضغط هنا) مشاهدة مباراة تونس بالضغظ على (هذا الرابط)
أعلن الآن التشكيل الرسمي لمنتخب تونسي لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا 2019.
وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: حمدى النقاز، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادى
الوسط: إلياس السخيرى، غيلان الشعلانى، بسام الصرارفى
الهجوم: ياسين الخنيسى، فخر الدين بن يوسف، نعيم سليتى
عاجل الآن .. الشوط الأول مباراة تونس والنيجر بث مباشر (اضغط هنا) مشاهدة مباراة تونس بالضغظ على (هذا الرابط)