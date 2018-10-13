عاجل الآن .. الشوط الأول مباراة تونس والنيجر بث مباشر (اضغط هنا) مشاهدة مباراة تونس بالضغظ على (هذا الرابط)

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى





الدفاع: حمدى النقاز، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادى





الوسط: إلياس السخيرى، غيلان الشعلانى، بسام الصرارفى





الهجوم: ياسين الخنيسى، فخر الدين بن يوسف، نعيم سليتى





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