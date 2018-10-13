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عبد المحسن سلامة: "حق الصحفيين خط أحمر.. ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:20 م
عبد المحسن سلامة: حق الصحفيين خط أحمر.. ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال
عبد المحسن سلامة
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كساب أحمد
 
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة لا تتوانى عن الوقوف مع الزملاء الصحفيين في أي مؤسسة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أنه لا ينحاز لأي طرف في أي أزمة على حساب الآخر. 

وتابع "سلامة"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أنه يتواصل مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم" خلال الفترة الحالية، معقبًا: "حق الصحفيين خط أحمر، ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال".

وأضاف أن أزمة إغلاق الصحف الورقية خاصة بالعالم العربي، لافتًا إلى أن الصحف في أمريكا واليابان مزدهرة، ولا تعاني من أزمة الصحافة العربية. 
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