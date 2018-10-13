تواصل- السعودية| "تعليم شقراء" يكشف حقيقة عقاب طالبة قصت شعرها

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أصدرت الإدارة التعليمية بشقراء بياناً توضيحياً حول الإجراءات التي تمت مع سلوك طالبة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بالقصب.

وقالت الإدارة في بيانها: "بناء على الاستفسار الوارد لإدارة التعليم حول أسلوب معالجة إدارة مدرسة ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالقصب لسلوك إحدى طالبات الصف الثاني الابتدائي بسبب قص الشعر، تود الإدارة توضيح متابعة الواقعة مباشرة من الساعة الأولى".

وبينت أن مدير التعليم الدكتور خالد الشبانة، المساعد للشؤون التعليمية، وجه بمباشرة الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في تعامل إدارة المدرسة لسلوك قص الشعر من الطالبة وإنهاء ما يلزم، وحيث وردت صورة إعلان معلق في المدرسة على ورقة "A4"، متضمناً عقوبة على الطالبة، ولم يوقع رسمياً من قائدة المدرسة، ولم يصدر من لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي، وتضمن الإعلان فصل الطالبة من الدراسة يوماً واحداً، وحسم من درجات السلوك والمواظبة، وإلزام الطالبة بلبس قبعة أيام الدراسة.

وأوضح البيان: "وحيث ثبت من المشرفة التربوية المتابعة للواقعة تنفيذ قائدة المدرسة لجميع التوجيهات، وعدم تنفيذ العقوبات على الطالبة، واستمرارها في الدراسة، وتوجيهها توجيهاً تربوياً مناسباً. كما كلف مدير التعليم لجنة برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية للتحقق ممن كتب ورفع إعلان العقوبة في المدرسة".

وأضاف البيان: "تم تواصل المساعدة للشؤون التعليمية هاتفياً مع قائدة المدرسة وتوجيهها بإلغاء وإيقاف جميع الإجراءات الواردة في الإعلان شفهيا، وأعقب ذلك خطاب عاجل خطي من المساعدة للشؤون التعليمية لقائدة المدرسة يؤكد على ذلك، بالإضافة إلى توجيهات تربوية مهمة للقائدة بالتذكير في كيفية التعامل السليم مع الطالبات، وضرورة الالتزام الكامل بواجبات المدرسة ومسؤولياتها العلاجية، والوقائية، الواردة في قواعد السلوك. كما تم تكليف مشرفة التوجيه والإرشاد الطلابي بزيارة المدرسة لمتابعة الواقعة وإنهاء ما يلزم".

كما تم التأكيد على القائدة بضرورة منع الاجتهادات الخاطئة في التعامل مع سلوك الطالبات، والتوجيه بعدم تنفيذ أي عقوبة تجاه سلوك الطالبة، وإزالة ورقة الإعلان، والتنبيه والتذكير بالالتزام في عدم إيقاع العقوبات على طالبات المرحلة الابتدائية إلا ما ورد في لائحة السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي في مثل تلك الوقائع.

وتابعت: "وتود الإدارة توضيح ما سبق للرأي العام، علماً أن تقرير الواقعة وما تم من إجراءات تم رفعه لمدير التعليم، ولمديرة عام التوجيه والإرشاد الطلابي بالوزارة، وتؤكد الإدارة على الإشادة بجهود قادة وقائدات المدارس في رعاية طلابنا وطالباتنا تعليمياً وتربوياً، ومراجعة ما يرد للإدارة حسب النظام والمصلحة التعليمية".

المصدر:- صحيفة تواصل