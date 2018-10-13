بث مباشر مباراة تونس والنيجر اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة تونس والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 | كورة لايف

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بطاقة مباراة تونس والنيجر :

النيجر Vs تونس. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 3). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 . الملعب : الملعب الاولمبي برادس . المعلق : رؤوف خليف .





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موعد مباراة تونس والنيجر مباشر :

9:15 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:15 مساءاً بتوقيت مصر . 9:15 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:15 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:15 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:15 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:15 مساءاً بتوقيت العراق . 8:15 مساءاً بتوقيت السودان . 9:15 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:15 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:15 مساءاً بتوقيت تونس . 7:15 مساءاً بتوقيت الجزائر . 7:15 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:15 مساءاً بتوقيت الإمارات. 9:15 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:15 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:15 مساءاً بتوقيت قطر. 6:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 6:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



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مباراة تونس والنيجر يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.





يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية في الساعة التاسعة مساء السبت.





شاهد البث المباشر لمباراة تونس والنيجر من هنا..