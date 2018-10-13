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بعد توليه قيادة موناكو.. "هنري" رابع لاعب من جيل "فرنسا 98" يتولي التدريب بالدوري الفرنسي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:49 م
بعد توليه قيادة موناكو.. هنري رابع لاعب من جيل فرنسا 98 يتولي التدريب بالدوري الفرنسي
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علاء خليف
 

أعلن نادى موناكو الفرنسي اليوم، السبت، تعيين تييرى هنرى مديراً فنياً للفريق خلفاً للبرتغالى ليوناردو جارديم.

وكان "هنري" يتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا والفائز بالمركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

وأصبح "هنري" رابع لاعب من كتيبة منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998 يتولي تدريب فريقًا في الدوري الفرنسي الدرجة الأولي "ليج 1" حيث سبقه كل من:

- ديديه ديشامب: مدرب منتخب فرنسا الحالي والذي قاد ديوك فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، سبق وتولي تدريب فريقي موناكو واوليمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

- باتريك فييرا: نجم آرسنال الانجليزي السابق يتولي حاليًا القيادة الفنية لفريق نيس الفرنسي.

- لوران بلان: مدافع منتخب فرنسا السابق، تولي القيادة الفنية لفريق بوردو في الفترة من 2007 وحتي 2010، كما درب فريق باريس سان جيرمان في الفترة من 2013 وحتي 2016.

المزيد عن: هنري موناكو وهنري موناكو منتخب مصر فرنسا 98
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