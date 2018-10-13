تطبيقات بـ"جوجل" تهدد الخصوصية وتستنفذ البطارية





توجد 3 خدمات مجانية موجودة في 3 تطبيقات تعمل على استهلاك بطاريات الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، واستنفاذ بطارية الجوال، وهي تطبيق جوجل بلاي، وجوجل، وخرائط جوجل.

ويجعل تطبيق "خرائط جوجل" العديد من خدمات جوجل على أجهزة آندرويد وآيفون تخزن بيانات موقعك، حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافي باستخدام إعدادات الخصوصية؛ فيما يمكن إيقافها من خلال بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها.

وتتثمل الخطوات في: توجه إلى لوحة التحكم في الأنشطة، ستجد في قسم أنشطة الويب والتطبيق زر تمرير مفعل، قم بإيقافه؛ ستظهر لك شاشة منبثقة بها تحذير يقول قد يؤدي الإيقاف المؤقت لنشاط التطبيق والويب إلى تقييد أو تعطيل المزيد من الميزات المخصصة عبر خدمات جوجل، اضغط على خيار إيقاف مؤقت في أسفل اليمين للتأكيد.

وفي سياق متصل، يعمل تطبيق "جوجل بلاي" بشكل كامل حتى في حال عدم فتح الهاتف بشكل مباشر، ويوفر الاتصال بجوجل من أجل تحديث التطبيقات الأخرى وضمان عملها بشكل صحيح، بينما بإمكانك تعطيل عمله بخطوات بسيطة عن طريق اختيار الإعدادات، التطبيقات، والضغط على Google Play services، واختيار إيقاف، بالضغط على رمز قائمة الخيارات الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

وعلى جانب آخر، يعد تطبيق جوجل محرك البحث على هاتفك، لذلك فإنه يعرف الكثير عنك من خلاله، لكن يمكن تعطيله في بعض الأجهزة عبر الانتقال إلى إعدادات، والضغط على خيار التطبيقات، واختيار Google App، ثم النقر على خيار إيقاف التشغيل إذا كان متاحًا.