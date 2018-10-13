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بايدن يتهم ترامب بتقويض سياسات أمريكا لتعزيز سلطاته

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:45 م
بايدن يتهم ترامب بتقويض سياسات أمريكا لتعزيز سلطاته
جو بايدن
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وكالات
 
شن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، هجوما قاسيا على الرئيس الحالي دونالد ترامب، متهماً إياه بتحطيم القيم الأمريكية وتقويض مؤسسات الدولة لتعزيز سلطاته.



وقال بادين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم السبت، إن "ترامب يحطم قيم الولايات المتحدة بطريقته التي يحدث الناس بها، وبسخريته منهم، وبتشويهه لهم".



وأدلى بايدن بتصريحاته خلال حملة للحزب الديمقراطي في بعض الولايات الأمريكية. وبدا نائب الرئيس السابق متحمساً في تأجيج مشاعر الأمريكيين لاختبار شعبيته بينهم وتكوين قاعدة جماهرية كبيرة لحملته الانتخابية المحتملة في 2020.



وقال بايدن إيضاً، إن هجوم ترامب على المحاكم الفيدرالية، وحتى بعض الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مؤشر على سعيه لتكريس سلطاته.



واعترف بايدن، بأن شعبية ترامب زادت بين الطبقة البيضاء في الريف الأمريكي، مطالباً الديمقراطيين ببذل مزيد من الجهود لاستعادة شعبيتهم أملاً في استعادة السلطة في انتخابات 2020.
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