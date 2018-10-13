ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم السبت بث مباشر بدون تقطيع

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:45 م
مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم السبت بث مباشر بدون تقطيع
طباعة
 

كول كورة يلا شوت ، مباراة اليوم تونس والنيجر بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 تونس VS النيجر اونلاين، مباراة تونس والنيجر | بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة تونس والنيجر.

يتنافس الفريقان في المجموعة العاشرة رفقة منتخبي مصر وسوازيلاند، ويحتل نسور قرطاج الصدارة برصيد 6 نقاطٍ حققهم من انتصارين على الفراعنة والسيهلانجو، أما المركز الثاني فيحتله البطل التاريخي لكأس الأمم برصيد 3 نقاط، ويتقاسم المنتخبان الآخران المركزين الثالث والرابع برصيد نقطةً لكلٍ منهما.

 

ستكون بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 جديدةً كلياً، فلأول مرة ستقام المسابقة في يونيو وليس في يناير كما اعتاد عشاق المستديرة في القارة السمراء، كما أن المشاركين فيها سيبلغ عددهم 24 منتخباً على غرار يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا.

 


المزيد عن: مشاهدة تونس والنيجر مباراة تونس والنيجر صدأ تونس والنيجر مباشر تونس والنيجر الون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 7:01:31 PM