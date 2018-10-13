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6.8 مليار ريال القيمة السوقية للاعبي بطولة "السوبر كلاسيكو"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:46 م
6.8 مليار ريال القيمة السوقية للاعبي بطولة السوبر كلاسيكو
السوبر كلاسيكو
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وصلت القيمة السوقية للاعبي المنتخبات الـ4 المشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة في الرياض وجدة، إلى 1.5 مليار يورو، وهي نحو 6.8 مليارات ريال.

 

وجاء لاعبو المنتخب البرازيلي في مقدمة الأعلى قيمة، متقدمين على لاعبي الأرجنتين الذين حلوا ثانيًا، ثم لاعبي المنتخب الوطني، وأخيرًا لاعبو المنتخب العراقي.

 

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة 6.8 مليار ريال، فيما 4.2 مليارات ريال قيمة لاعبي البرازيل، بينما 2.3 مليار ريال للاعبي الأرجنتين، ووصلت قيمة لاعبي الأخضر إلى 64 مليون ريال، و14.5 مليون ريال للاعبي العراق.

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