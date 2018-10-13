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السكة الحديد: بدء تسيير رحلات لنقل البضائع من ميناء الدخيلة إلى السد العالي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:44 م
السكة الحديد: بدء تسيير رحلات لنقل البضائع من ميناء الدخيلة إلى السد العالي
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كرستينا عياد
 
أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة البدء في تسيير رحلات لنقل الحاويات عبر قطارات البضاعة من ميناء الدخيلة بالإسكندرية إلى السد العالي بأسوان.

وأكد رئيس الهيئة، في بيان له، أنه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحلة المقبلة لتنمية إيرادات الهيئة ويأتي ذلك استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل الحاويات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المستهدف التوسع في فتح محطات تبادلية جديدة لاستقبال ونقل الحاويات مابين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية غير المتصلة بالسكة الحديدية وأن الهيئة سبق لها النقل من الموانئ إلى محطات حلوان والسادس من أكتوبر وأسوان علي التوالي.
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