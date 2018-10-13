"رائحة غريبة" تُجبر طائرة ألمانية على الهبوط بمطار جنيف

هبطت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية لتعرضها لظروف خاصة بمطار جنيف بسبب رائحة غريبة داخل قمرة القيادة.

وقالت المتحدثة باسم مطار جنيف لوكالة الأنباء الألمانية، إن قائد الطائرة اشتم رائحة تشبه احتراق كابل، وأجرى مكالمة طوارئ بالمطار، وهو ما أكدته الشركة.

وعقب المكالمة، جرى استدعاء قوات الإطفاء إلى مدرج الهبوط، ونزل الركاب من الأبواب العادية من خلال حافلات إلى صالة الخروج.

وأضافت المتحدثة باسم مطار جنيف أن الطائرة القادمة من ميونخ، وهي من طراز" سي آر جيه" 900، هبطت بسلام، دون أن يلحق أدنى أذى بأي من ركابها الـ38 أو طاقمها المكون من أربعة أفراد، ولم يكن هناك دخان، كما لم يتم التعرف على مصدر الرائحة.

وذكرت شركة لوفتهانزا أن الطائرة لن تقلع لحين توضيح سبب الرائحة؛ حيث يفحصها فنيون للوقوف على مصدرها.