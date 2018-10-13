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وكيل وزارة الصحة بدمياط: أكثر من 173 ألف مواطن خضعوا لفحص فيروس سي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:43 م
وكيل وزارة الصحة بدمياط: أكثر من 173 ألف مواطن خضعوا لفحص فيروس سي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن عدد المواطنين الذين تقدموا لإجراء فحص فيروس "سي" في محافظة دمياط بلغ أكثر من 173 ألف مواطن منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس "سي".

وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن صحة دمياط تقوم بفحص يوميًا ما يقرب من 18 لـ20 ألف مواطن من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر. 

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