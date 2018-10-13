كورة لايف مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر
سيبدأ
منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:
فاروق
بن مصطفى
أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز
نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري
وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي.
يقدم
موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم السبت
13-10-2018 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة
مباراة تونس والنيجر - قناة beIN
SPORTS HD 4، نقل مباشر تونس والنيجر 13-10-2018 البث المباشر
يوتيوب, مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر – تصفيات كأس الأمم الأفريقية
2019.
يلتقي
منتخب تونس مع نظيره النيجر في الثامنة والربع مساء اليوم السبت 13-10-2018 في
المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس
أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام بالكاميرون يونيو المقبل.
يلتقي
منتخب تونس مع نظيره النيجر في الثامنة والربع مساء اليوم السبت 13-10-2018 في
المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس
أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام بالكاميرون يونيو المقبل.