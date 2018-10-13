ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة لايف مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:40 م
كورة لايف مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر
طباعة
 

سيبدأ منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:

فاروق بن مصطفى

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز

نعيم السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري

وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة تونس والنيجر - قناة beIN SPORTS HD 4، نقل مباشر تونس والنيجر 13-10-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر – تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

يلتقي منتخب تونس مع نظيره النيجر في الثامنة والربع مساء اليوم السبت 13-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام بالكاميرون يونيو المقبل.


المزيد عن: مشاهدة تونس والنيجر مباشر تونس والنيجر مباراة تونس والنيجر كورة لايف تونس والنيجر تونس والنيجر مباشر تصفيات الامم الافريقية تصفيات أمم أفريقيا الون الحد التقي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 7:11:36 PM