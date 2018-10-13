كورة لايف مباراة تونس والنيجر اليوم بث مباشر

سيبدأ منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:

فاروق بن مصطفى

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز

نعيم السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري

وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

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