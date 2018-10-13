نقل مباشر تونس والنيجر 13 -10-2018 البث المباشر يوتيوب

يلتقي منتخب تونس مع نظيره النيجر في الثامنة والربع مساء اليوم السبت 13-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام بالكاميرون يونيو المقبل.

معلومات عن المباراة:

يتنافس الفريقان في المجموعة العاشرة رفقة منتخبي مصر وسوازيلاند، ويحتل نسور قرطاج الصدارة برصيد 6 نقاطٍ حققهم من انتصارين على الفراعنة والسيهلانجو، أما المركز الثاني فيحتله البطل التاريخي لكأس الأمم برصيد 3 نقاط، ويتقاسم المنتخبان الآخران المركزين الثالث والرابع برصيد نقطةً لكلٍ منهما.

ستكون بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 جديدةً كلياً، فلأول مرة ستقام المسابقة في يونيو وليس في يناير كما اعتاد عشاق المستديرة في القارة السمراء، كما أن المشاركين فيها سيبلغ عددهم 24 منتخباً على غرار يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا.

سيبدأ منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:

فاروق بن مصطفى

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز

نعيم السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري

وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تونس والنيجر في الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.