كول كورة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر
السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:29 م
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مباراة تونس والنيجر بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة beIN SPORTS HD بث مباشر
13-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال تونس ضد النيجر مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة
مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم الجمعة السبت 13-10-2018 بدون تقطيع وبجميع
الجودات ولجميع سرعات الانترنت.
سيبدأ
منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من: فاروق
بن مصطفى أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي. موعد
المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق
مباراة تونس والنيجر في الثامنة والربع
مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.
سيبدأ
منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:
فاروق
بن مصطفى
أسامة
الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز
نعيم
السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري
وهبي
الخزري - طه ياسين الخنيسي.
موعد
المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق
مباراة تونس والنيجر في الثامنة والربع
مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.
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