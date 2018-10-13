كول كورة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة beIN SPORTS HD بث مباشر 13-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال تونس ضد النيجر مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم الجمعة السبت 13-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.

سيبدأ منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من: فاروق بن مصطفى أسامة الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز نعيم السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة تونس والنيجر في الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.

