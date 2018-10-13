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كول كورة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:29 م
كول كورة مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر
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مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة beIN SPORTS HD بث مباشر 13-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال تونس ضد النيجر مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم الجمعة السبت 13-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.

سيبدأ منتخب تونس بتشكيل مكون من كلا من:

فاروق بن مصطفى

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - حمدي النقاز

نعيم السليتي - غيلان الشعلالي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري

وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تونس والنيجر في الثامنة  والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.

 


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