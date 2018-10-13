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وزير النقل: تم استبعاد عربات الدرجة الثالثة من الخدمة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:29 م
وزير النقل: تم استبعاد عربات الدرجة الثالثة من الخدمة
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الدولة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسكة الحديد لتتواكب مع العربات الجديدة التي تقلل استخدام العنصر البشري تمامًا؛ حتي لا يحدث المشكلات التي نعاني منها.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح في مجال تطوير منظومة النقل بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تصنيع 1600 عربة قطار جديدة لصالح سكك حديد مصر بتخالف "مجري- روسي".

ولفت إلى أن نسبة التصنيع المصري في العربات لن تقل عن 30%، والتصنيع سيكون في مصنع 200 الحربي، بالإضافة إلى إنشاء ورش لصيانة العربات.

وأشار إلى أنه تم استبعاد عربات الدرجة الثالثة من الخدمة التي تمثل خطورة على حياة الركاب، معلقًا: "العربات تعمل منذ 45 عاما".
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