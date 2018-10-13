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فان ديك: قوة ليفربول من أليسون إلى صلاح

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:24 م
فان ديك: قوة ليفربول من أليسون إلى صلاح
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منى العوضي
 

أشاد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بقدرة ليفربول على الدفاع من الأمام إلى الخلف، مع استعداد نجوم الريدز لإغلاق المساحات على المنافسين في كل منطقة من الملعب.

وقال فان ديك، في تصريحات صحفية: "بصفتنا مدافعين - وكل فرد في الفريق أيضًا- نحاول أن نحافظ على شباكنا نظيفة لأننا نعرف ما إذا كنا نفعل ذلك فلدينا فرصة كبيرة للفوز بالمباراة".

وتابع مدافع الريدز: "ندافع ونضغط معًا من أول حارس المرمى حتى خط الهجوم ونصعب الأمور على المنافس، ليس من السهل أبدًا اللعب أمام خطة هجومنا الثلاثي وهناك في الوسط يضغطون باستمرار كما أن لدينا أليسون حارس مميز".

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، ولديه مباراة قوية أمام هدرسفيلد في الجولة التاسعة من البطولة وذلك يوم السبت المقبل.
المزيد عن: ليفربول كورة كرة فان ديك رياضة
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