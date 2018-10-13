جنوب إفريقيا تقسو على سيشيل بسداسية في تصفيات إفريقيا

حقق منتخب جنوب إفريقيا، فوزا عريضا على ضيفه منتخب سيشيل، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب البنك الوطني، بجوهانسبرج، في إطار الجولة الثالثة، من المجموعة الخامسة، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومنح نيجيل هواروه، لاعب سيشيل، التقدم لأصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 23. ثم أضاف ثولاني هلاتشوايا، في الدقيقة 25.

وأحرز ليبو موتيبا، الهدف الثالث لمنتخب "بافانا بافانا"، في الدقيقة 27، ثم أضاف بيرسي تاو، الهدف الرابع، في الدقيقة 74.

وعزز دينو نودلفو، من تقدم منتخب جنوب إفريقيا، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم تيبوهو موكوينا، سداسية منتخب "الأولاد"، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب جنوب إفريقيا، رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة "مؤقتًا"، انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة نيجيريا وليبيا. بينما تقبع سيشيل، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.