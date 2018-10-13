ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. إيقاف راتب الموظف المتغيب عن وحدته أثناء التعداد الوظيفي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:07 م
عاجل.. إيقاف راتب الموظف المتغيب عن وحدته أثناء التعداد الوظيفي
صالح الشيخ
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انه تم الاتفاق بين أعضاء لجنة تعداد موظفي الحكومة، على شطب أي موظف من كشوف المرتبات إذا لم تجده اللجنة داخل وحدته الادارية دون سند قانوني عند إجراء التعداد.

وقال الشيخ خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، إن رفع الشطب سيكون مرهونا بحضور الموظف إلى مقر الجهاز وتسجيله في التعداد الذي تجريه الحكومة حاليا لمعرفة الحجم الحقيقي للعجز والزيادة بوحدات الجهاز الإداري.

وأشار الشيخ إلي أن لجنة التعداد انتهت من حصر العاملين بوزارات التخطيط، و التجارة والصناعة، خلال الأيام الماضية وستجري تعداد للعاملين بالقوة العاملة الاسبوع المقبل.
المزيد عن: ايقاف راتب الموظفين المركزي للتنظيم التعداد الوظيفى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
1
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 5:31:31 PM