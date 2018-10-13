عاجل.. إيقاف راتب الموظف المتغيب عن وحدته أثناء التعداد الوظيفي

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انه تم الاتفاق بين أعضاء لجنة تعداد موظفي الحكومة، على شطب أي موظف من كشوف المرتبات إذا لم تجده اللجنة داخل وحدته الادارية دون سند قانوني عند إجراء التعداد.





وقال الشيخ خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، إن رفع الشطب سيكون مرهونا بحضور الموظف إلى مقر الجهاز وتسجيله في التعداد الذي تجريه الحكومة حاليا لمعرفة الحجم الحقيقي للعجز والزيادة بوحدات الجهاز الإداري.





وأشار الشيخ إلي أن لجنة التعداد انتهت من حصر العاملين بوزارات التخطيط، و التجارة والصناعة، خلال الأيام الماضية وستجري تعداد للعاملين بالقوة العاملة الاسبوع المقبل.