يلا شوت HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليبيا ونيجيريا السبت 13-10-2018 في التصفيات الأفريقية يوتيوب بدون تقطيع HD

سيواجه النتخب النيجيري (سوبر إيجلز) بعد عصر اليوم السبت مواجهة ليبيا في 2019 تصفيات AFCON في أويو - تحتل نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الخامسة ، في حين تتصدر ليبيا .





لن يواجه مايكل أوبي ليبيا ويتوقع أن يلعب أليكس إيوبي دوره في نيجيريا ثلاث مرات. سيواجه أبطال ليبيا السبت 13 أكتوبر في المباراة التأهيلية الثالثة لكأس إفريقيا للأمم 2019 في أويو.





لم يشارك سوبر إيجلز في الطابعتين الأخيرتين من كأس الأمم ، ولا يزال تأهلهما لعام 2019 أمرًا مشبوهًا ما لم يهزموا ليبيا ليعودوا إلى المسار الصحيح. تتصدر ليبيا المجموعة برصيد أربع نقاط مع جنوب أفريقيا ، في حين تحتل نيجيريا المركز الثالث في الترتيب برصيد ثلاث نقاط. وكانت آخر مباراة في نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية AFCON عام 2019 هي الفوز على سيشيل ، في حين أجبرت ليبيا مضيف جنوب أفريقيا على التعادل في مباراتها الخاصة.





سيغيب جون أوبي ميكيل قائد فريق سوبر إيجلز عن هذه المباراة ، كما ظهرت أخبار الليلة الماضية بأن لاعب الوسط الدفاعي أوجيني أونازي لن يلعب بسبب الإصابة.





من ناحية أخرى ، لا يشعر المنتخب الليبي بالإضطراب ، ولكنهم سيغيبوا عن مدربهم السابق عادل عمروش الذي استقال من منصبه أربعة أيام. وقد اجتمعت كل من نيجيريا وليبيا ثلاث مرات في جميع المسابقات حيث فازت سوبر إيجلز بمباراتين وخسرت مرة واحدة ضد منافسيها. في هذه الأثناء ، الساعة الخامسة مساءً هي بداية المباراة بين سوبر إيجلز النيجيري وليبيا ، وسنقدم لك التحديثات الحية للقاء. PAY ATTENTION

يتأهل فريق النسور ، مساء السبت ، إلى ليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.





ستقام المباراة على ملعب أكوا إيبوم الدولي في أويو.





يأمل جيرنوت رور في الحصول على ثلاث نقاط وإسقاط ليبيا في المجموعة الخامسة. نيجيريا تدخل المباراة في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ، في حين أن ليبيا لديها أربع نقاط.





يتأهل فريق النسور ، مساء السبت ، إلى ليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.









ستقام المباراة على ملعب أكوا إيبوم الدولي في أويو.





يأمل جيرنوت رور في الحصول على ثلاث نقاط وإسقاط ليبيا في المجموعة الخامسة. نيجيريا تدخل المباراة في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ، في حين أن ليبيا لديها أربع نقاط.





انطلاق الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غرب إفريقيا.





في نيجيريا ، يمكن نقل اللعبة مباشرة على SuperSport 9.





بالنسبة للولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، يمكن مشاهدة اللعبة مباشرة وحسب الطلب باستخدام fuboTV (إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام).