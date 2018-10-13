ترشيح الدوري السعودي لجائزة "الأفضل" في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية، ترشيح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الاتحادات المتطورة.





واختير الدوري السعودي ضمن أفضل 10 بطولات للدوري في القارة، في قائمة ضمت عدداً من أعرق المسابقات المحلية في آسيا، كالإمارات واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين وتايلاند وأوزبكستان.





ووفقاً لما أعلنه الاتحاد الآسيوي، ونشرته الصحف السعودية الإلكترونية اليوم السبت، فقد تم تقيي م المرشحين في 11 جانباً؛ منها الإدارة، والأداء المالي، والمسابقات، والتسويق، والترويج، والإعلام، والاتصال. وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية أكثر من الجانب الفني للدوري.





وسوف يتم الكشف عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، بحيث يتم دعوتهم إلى حضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، الذي يقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.





يذكر أن لجنة دوري المحترفين الإماراتي، فازت بجائزة أفضل منظمة كرة قدم معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية العام الماضي.



