شوقي السعيد لـ"الفجر الرياضي": الاتحاد يفاوضني.. وأملك عروضا من ماليزيا والهند

كشف شوقي السعيد لاعب الزمالك الأسبق، عن عروضه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ابتعاده عن الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال شوقي السعيد فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"تماثلت الشفاء تماما واقتربت من العودة للملاعب".

وتابع : "قبل الإصابة كنت ضمن صفوف الاتحاد السكندري لمدة 6 اشهر، وانتهى التعاقد بنهاية الموسم المنقضي، ولكن عادت المفاوضات الآن مرة أخرى، من قبل زعيم الثغر، وتحديدا محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأردف: "هناك تواصل مع عدة أندية مصرية أيضا، ولكن لم ترتقي للرسميات حتى الآن".

وكشف السعيد عن عروض من خارج مصر مختتما: "أملك عروضا من ماليزيا والهند أيضا، والأيام المقبلة ستشهد قراري الأخير، سواء بالاستمرار فى مصر أو الاحتراف بالخارج".