منذر رياحنة يدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء (فيديو)

دخل الفنان الأردني منذر رياحنة بنوبة بكاء على الهواء، خلال حديثه عن مواطنه الفنان الراحل ياسر المصري، الذي لقي مصرعه فجأة إثر حادث أليم في شهر أغسطس الماضي.

ووجّه رياحنة رسالة لصديقه الراحل، خلال استضافته ببرنامج “معكم” علي قناة “سي بي سي”، قائلًا: "إن شاء الله دايمًا راح نجيب سيرتك بالخير.. وأنت ما رحت وما تخاف وارتاح أنا أخوك موجود وباذن الله الأشياء اللي كنت تعملها راح تظل موجودة هذا وعد مني إلك".

وأشار الممثل الأردني إلى أن بداية نجاحه الفني كانت مع ياسر المصري؛ إذ شاركا معًا ببطولة مسلسل “رأس غليص”، مشيرًا إلى أنهما كانا يقومان بدور شقيقين متناحرين وكان يتعجب فريق العمل من حبهما وضحكهما بالكواليس علي عكس ما يحدث أمام الكاميرا.







