ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منذر رياحنة يدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء (فيديو)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:02 م
منذر رياحنة يدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

دخل الفنان الأردني منذر رياحنة بنوبة بكاء على الهواء، خلال حديثه عن مواطنه الفنان الراحل ياسر المصري، الذي لقي مصرعه فجأة إثر حادث أليم في شهر أغسطس الماضي.

 

ووجّه رياحنة رسالة لصديقه الراحل، خلال استضافته ببرنامج “معكم” علي قناة “سي بي سي”، قائلًا: "إن شاء الله دايمًا راح نجيب سيرتك بالخير.. وأنت ما رحت وما تخاف وارتاح أنا أخوك موجود وباذن الله الأشياء اللي كنت تعملها راح تظل موجودة هذا وعد مني إلك".

 

وأشار الممثل الأردني إلى أن بداية نجاحه الفني كانت مع ياسر المصري؛ إذ شاركا معًا ببطولة مسلسل “رأس غليص”، مشيرًا إلى أنهما كانا يقومان بدور شقيقين متناحرين وكان يتعجب فريق العمل من حبهما وضحكهما بالكواليس علي عكس ما يحدث أمام الكاميرا.



طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
1
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 5:31:31 PM