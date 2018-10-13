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مصطفى عسل يفوز بأول ميدالية أولمبية للأهلي في الاسكواش

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:01 م
مصطفى عسل يفوز بأول ميدالية أولمبية للأهلي في الاسكواش
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علي نبوي
 
 
حصل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش على أول ميدالية ذهبية أولمبية للنادي الأهلي في دورة بوينس أيرس الأولمبية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين في الفترة من ٧ إلى ١٢أكتوبر الجاري.

من جانبه أكد ناصر زهران، رئيس قطاع الاسكواش بالأهلي والمدير الفني، أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في تاريخ الأهلي في لعبة الاسكواش.

وأضاف «زهران» أن اللاعب مصطفى عسل يعد من الكوادر التي يعدها الأهلي بقوة، وينتظره مستقبل كبير بالانضمام قريبا الى قائمة العشرة الأوائل المصنفين على مستوى العالم.

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