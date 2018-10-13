فاكس هام وعاجل من "التعليم" بشأن وظائف الإدارة التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس هام وعاجل إلى جميع المديريات التعليمية على مستوي محافظة جمهورية مصر العربية، تحظر من خلاله الإعلان عن طلب شغل أي وظيفة من وظائف الإدارة التعليمية سواء ندب أو تكليف أو خلافه.





وأشارت التعليم في بيان لها، إلى أنه يجب أخذ موافقة كتابية من نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.



