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إحالة 96 موظفاً بقرية شباس عمير بقلين للتحقيق في كفر الشيخ

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:01 م
إحالة 96 موظفاً بقرية شباس عمير بقلين للتحقيق في كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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سمر بسيونى
 
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 12 موظفًا بالوحدة البيطرية، و16 موظفًا بالشئون الاجتماعية، و68 موظف بالوحدة المحلية بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين للتحقيق؛ لانصرافهم عن العمل دون سند قانونى، وبمتابعة مستوى الخدمات والمرور على القرية تبين وجود حرق للقمامة على جانى الترعة المارة أمام القرية بجوار سور الوحدة الصحية، وتراكم ناتج التطهير على جانب الترعة المارة بجوار الطريق الرئيسي بطول القرية وبجوار الكوبرى الأخير، تجمعات القمامة البسيطة بشوارع القرية بجوار عمارة الإسكان الاجتماعي، قدم وتهالك بعض أعمدة الإنارة بشوارع القرية ويوجد عمود إنارة مائل على سور الوحدة المحلية ونقطة الشرطة، جاء ذلك بتقرير المتابعة الميدانية بالديوان العام.

أكد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الرقابة والمتابعة على المصالح والقطاعات الخدمية ومستوى الخدمات بدائرة المحافظة، وحسن معاملة المواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري، مكلفًا رئيس مركز ومدينة قلين بعرض تقرير تفصيلي عن تلافى هذه الملاحظات والإجراءات التى تم اتخاذها للحيلولة دون تكرار ذلك.

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