قناة عبرية تكشف عن مشكلة عسكرية تؤرق الجيش الإسرائيلي

وأفادت هيئة البث افسرائيلية "كان"، مساء أمس، الجمعة، بأن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الجيش الإسرائيلي وتقوم بعمليات مساعدة لقواته تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأوردت القناة الإسرائيلية بأن مركز الصيانة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية يشتكي من استقطاب شركات أجنبية لضباط بارزين وقيامها بأعمال عسكرية "تنهب" أموال كبيرة من الجيش الإسرائيلي، تقدر بمئات الشواكل (العملة الإسرائيلية).





وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن آخريات عمل بعض هذه الشركات الأجنبية، هو صفقة بطلاء إحدى الغواصات تقدربـ 16 مليون شيكل، رغم أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه القيام بها ب1.6 مليون شيكل فقط، أي عشرة أضعاف، وهو مبلغ كبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي.





وذكرت القناة أن داني حداد، رئيس مركز الصيانة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أكد أن إسناد مهمات وأعمال تابعة للجيش الإسرائيلي لشركات أجنبية أو شركات خاصة يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، وبان شخصيات عسكرية تقود شركات خاصة هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال.