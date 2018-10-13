الترجي التونسي يكشف عن خطة المئوية.. رئيس الفيفا والسبسي أبرز المشاركين
كشف فاروق كتو مدير نادي الترجي التونسي، عن استعدادات النادي للإحتفال بمرور مائة عام على إنشائه وشعار المئوية. من خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بسويقة.
وأكد كتو، أنه سيتم تنظيم البطولة العربية للكرة الطائرة من 14 حتى 25 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم مباراة كرة يد بين الترجي وفريق عالمي، بجانب تخصيص نشيدًا رسميًا للنادي.
وأضاف كتو خلال مؤتمر الصحفي، على أن الترحي سيقوم بنتظيم مباراة كرة قدم بين قدماءه وقدماء الكرة الإفريقية والعالمية بمنتصف يناير المقبل.
وأفصح مدير النادي، عن أبرز الشخصيات المشاركة في احتفالية المئوية وسيتواجد على رأسهم كلًا من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الكاف، بالإضافة إلى السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
واختتم كتو كلمته، بأنه سيتم تنظيم سهرة رمضانية في ملاكمة ببطحاء باب سويقة إضافة إلى عرض أفلام وثائقية على تاريخ النادي وتوزيع كتب ومنشورات بخصوص ذلك.
وتنطلق احتفالات الترجي التونسي، بالمئوية يوم 15 يناير 2019 المقبل، حتى 14 يناير 2020 وستجوب جميع مدن الجمهورية.