الترجي التونسي يكشف عن خطة المئوية.. رئيس الفيفا والسبسي أبرز المشاركين

كشف فاروق كتو مدير نادي الترجي التونسي، عن استعدادات النادي للإحتفال بمرور مائة عام على إنشائه وشعار المئوية. من خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بسويقة.





وأكد كتو، أنه سيتم تنظيم البطولة العربية للكرة الطائرة من 14 حتى 25 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم مباراة كرة يد بين الترجي وفريق عالمي، بجانب تخصيص نشيدًا رسميًا للنادي.





وأضاف كتو خلال مؤتمر الصحفي، على أن الترحي سيقوم بنتظيم مباراة كرة قدم بين قدماءه وقدماء الكرة الإفريقية والعالمية بمنتصف يناير المقبل.



