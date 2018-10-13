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محمد صلاح في فريق الأحلام بالدوري الإنجليزي (صورة)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:05 م
محمد صلاح في فريق الأحلام بالدوري الإنجليزي (صورة)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

وقع اختيار صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على محمد صلاح نجم ليفربول  للتواجد ضمن تشكيل فريق الأحلام من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح قدم موسماً رائعاً مع ليفربول تمكن خلاله من تسجيل 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

 

وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الإنجليزي كالتالي:

 

حراسة المرمى: ديفيد دى خيا (مانشستر يونايتد)

 

خط الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتى) - جون ستونز (مانشستر سيتى) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - سيزار أزبيلكويتا (تشيلسى)

 

خط الوسط: نجولو كانتى (تشيلسى) - كيفن دى بروين (مانشستر سيتى) - ديفيد سيلفا (مانشستر سيتى)

 

خط الهجوم: إيدين هازارد (تشيلسى) - محمد صلاح (ليفربول) - وهارى كين (توتنهام)

 

محمد صلاح في فريق الأحلام بالدوري الإنجليزي (صورة)
المزيد عن: هازارد محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
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