مقتل 8 قيادات ميدانية حوثية بجبهة الساحل الغربي

أعلنت قوات الجيش اليمني، عن مقتل 8 من قيادات ميليشيا الحوثي في معارك الساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية، إن 8 قيادات ميدانية بارزة تابعة لميليشيا الحوثي قتلوا في جبهة الساحل الغربي، اعترفت بمقتلهم الميليشيا مؤخراً بشكل رسمي بعد التكتم على مصيرهم.

وقد توزعت قيادات الميليشيا بين القيادات العسكرية، والأمنية، والميدانية، إضافة إلى مشايخ قبليين موالين للجماعة الانقلابية وعدد كبير من مرافقيهم.

ولفت البيان إلى أن غارة محكمة لمقاتلات التحالف جنوب الحديدة، أودت بحياة أحد أهم قيادات ميليشيا الحوثي، هشام عبدالصمد الخالد المسؤول الأول عن قوة طوق مدينة الحديدة، وقائد أكبر مجاميع مسلحة للانقلابيين، كما يعد من أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية التابعة لها.

ومن أبرز القيادات الحوثية القيادي محمد علي مهدي الحسني، مسؤول التحشيد في بلدة خميس بني سعد بمحافظة المحويت، والمشرف الحوثي الميداني البارز صلاح علي صلاح فايع، الذي تنحدر أصوله من "ضحيان" بصعدة، المعقل الأم لميليشيا الحوثي.

كما قُتل القيادي الأمني، المكنى "أبوفضل"، واسمه الفعلي عصام محمد سعد المهدي، وكان أحد مرافقي ما يسمى رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد، الذي لقي مصرعه مطلع العام الجاري بضربة جوية محكمة.

وذكرت المصادر العسكرية إن القيادي الميداني محمد العباسي، والقيادي محمد السهيلي، وعبدالمجيد الحمزي، وعلي الحاضري ويكنى "أبوزيد الحمادي"، والمكنى "أبورقية" علي عبدالرحمن سعد الدين، لقوا حتفهم في عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المواجهات المباشرة والاستهداف المدفعي والقصف الجوي لمقاتلات التحالف.