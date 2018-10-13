"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول تعاون لدعم القطاع وخلق فرص تصديرية

وقع رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، مسعد عمران، بروتوكول تعاون بين الغرفة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة,





وذلك علي هامش فاعليات المعرض الدولي للحرف اليدوية (كرافيتي إيجبت), بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي.





وأوضح عمران، في بيان للغرفة اليوم، أن البروتوكول يستهدف تعاون الطرفين في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجالات الصناعات اليدوية والحرفية والإبداعية, بالإضافة إلى التنسيق لتقديم الخدمات المالية وغير المالية المناسبة لطبيعة القطاع, مما يسهم في إنضمامها للقطاع الرسمي.





وأكد أن التعاون بين الغرفة والجهاز يعزز من المساهمة في خلق قنوات تصديرية وتسويقية لمنتجات الصناعات اليدوية والحرفية المختلفة, بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والوثائق, مما يساعد في خلق بيئة مناسبة لتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية والمحافظة علي الهوية المصرية لتلك الحرف اليدوية.