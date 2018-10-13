ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول تعاون لدعم القطاع وخلق فرص تصديرية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:10 م
الحرف اليدوية توقع بروتوكول تعاون لدعم القطاع وخلق فرص تصديرية
أرشيفية
طباعة
أ ش أ
 
وقع رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، مسعد عمران، بروتوكول تعاون بين الغرفة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, 

وذلك علي هامش فاعليات المعرض الدولي للحرف اليدوية (كرافيتي إيجبت), بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي. 

وأوضح عمران، في بيان للغرفة اليوم، أن البروتوكول يستهدف تعاون الطرفين في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجالات الصناعات اليدوية والحرفية والإبداعية, بالإضافة إلى التنسيق لتقديم الخدمات المالية وغير المالية المناسبة لطبيعة القطاع, مما يسهم في إنضمامها للقطاع الرسمي. 

وأكد أن التعاون بين الغرفة والجهاز يعزز من المساهمة في خلق قنوات تصديرية وتسويقية لمنتجات الصناعات اليدوية والحرفية المختلفة, بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والوثائق, مما يساعد في خلق بيئة مناسبة لتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية والمحافظة علي الهوية المصرية لتلك الحرف اليدوية. 
المزيد عن: فرص تصديرية توقيع بروتوكول الحرف اليدوية ‏ أخبار مصر أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 3:20:36 PM