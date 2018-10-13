"الفخراني" وإياد نصار في منزل السفير الأردني

التقى مجموعة من الفنانين العرب على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والفنان أحمد بدير والفنانة يسرا، والفنان منذر رياحنة والفنان الأدرني إياد نصار، والفنانة دانا حمدين السفير الأردني بالقاهرة علي العايد.





واحتفل السفير مع الفنانين بعيد ميلاد الفنانة دانا حمدان.





وعلق الفنان إياد نصار عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام على صورته مع السفير الأردني، وكتب: "تشرفت بلقاء سعادة السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية في مصر.. شكرا على الدعوه وعلى حسن الضيافة".





وعلقت الفنانة دانا حمدان على الموضوع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "من دواعي سعادتي أن أقضي يوم عيد ميلادي برفقة الفنانين العرب، ورفقة السفير الأردني بالقاهرة".