وزير القوى العاملة: نحتاج إلى تكاتف الجميع للتصدي للبطالة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة وهو يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة.

وقال الوزير في افتتاح فعاليات ملتقي توظيف الشباب بالقطاع الخاص اليوم - السبت- إن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات حققت نجاحا في الإقبال علي فرص العمل بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية .

واضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية وهو يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى ويعطى للعاملين جميع حقوقهم سواء التأمينية والاجتماعية والصحية .

وحضر الملتقي الذي أقيم بإستاد طنطا محافظ الغربية المهندس هشام السعيد وممثلو 83 شركة ويوفر 9120 فرصة عمل للذكور والإناث بحد أدني للأجور 1500 جنيه لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون فضلا عن أصحاب المهن المختلفة.



