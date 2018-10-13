22 قتيلًا وعدد من المفقودين بعد أمطار غزيرة في أندونيسيا

أسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار غزيرة منذ الأربعاء، في جزيرة سومطرة، غرب أندونيسيا، عن 22 قتيلاً، فيما اعتُبر عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، كما أعلنت السلطات، اليوم السبت.

من جهة أخرى، دمرت عشرات المنازل نتيجة هذه الكوارث الطبيعية، المألوفة في هذا الأرخبيل الاستوائي المترامي.

وفي محافظة سومطرة الشمالية، لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم. ومنهم أحد عشر طالباً من مدرسة إسلامية داخلية في قرية موارا سالادي في إقليم ماندايلنغ ناتال، ولقوا حتفهم بعد ظهر الجمعة خلال القاء الدروس، "عندما صدم مبنى جرفه فيضان مفاجئ" مدرستهم، كما قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية المسؤولة عن ادارة الاوضاع الطارئة، سوتوبو بيوروو نوغروهو.

وأوضح المسؤول الإقليمي في هذه الوكالة رياديل لوبيس، أن العمليات التي يقوم بها رجال الإنقاذ الذين أرسلوا إلى المحافظة "عرقلتها انزلاقات التربة في عدد كبير من المناطق" المتضررة.

وفي غرب سومطرة، تتحدث حصيلة موقتة عن خمسة قتلى.