خاص.. الزمالك يفاوض ظهير الجونة لضمه في الشتاء

دخل الكاميروني جوناثان أنجويم الظهير الأيسر لنادي الجونة حسابات مسؤولي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وفتح نادي الزمالك خطوط اتصالات مع وكيل جوناثان أنجويم لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

ويمتلك نادي الزمالك أربعة لاعبين أجانب إلا أنه يسعى لاستغلال قرار اتحاد الكرة المنتظر بمعاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين مصريين من أجل ضم ظهير الجونة وإبرام صفقات أخرى مع لاعبين أجانب لدعم الفريق من أجل المنافسة على البطولات.

وقدم أنجويم مستوى مميزًا منذ انضمامه للجونة بداية الموسم الحالي وظهر بصورة مميزة مع الفريق الساحلي ببطولة الدوري.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى في ظل عدم وجود سوى بهاء مجدي وأحمد أبوالفتوح.

يذكر أن أنجويم - مواليد 1991- شارك مع منتخب الكاميرون في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون والذي توج بها على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية.



