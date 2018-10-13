الآلاف يحتجون فى برلين ضد اليمين المتطرف

تظاهر آلاف الأشخاص في برلين ضد العنصرية والتمييز، وسط مخاوف من تنامى قوة اليمين المتطرف.

ودعمت مجموعة واسعة من الحركات، بما فيها المؤيدة للاجئين، وحقوق المثليين، والمنظمات الإسلامية، الاحتجاج الـ"غير قابل للتجزئة" يوم السبت في قلب العاصمة الألمانية تحت شعار "التضامن بدلاً من الإقصاء- من أجل مجتمع مفتوح وحر".

وكان من بين المؤيدين وزير الخارجية هيكو ماس، الذي وجّه رسالة مفادها أن "الأغلبية في البلاد تؤيد التسامح والانفتاح، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.

وشهدت الانتخابات الألمانية في العام الماضي صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، للبرلمان لأول مرة.